13 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 355 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 355 RUSSIAN AGRESSION

13 лютого відзначають Всесвітній день радіо і День народження світового кіно: 1895 року брати Люм'єр запатентували першу кінокамеру.

У Вірменії – Національне свято Терендез.

Православна церква вшановує пам'ять День пам'яті мучеників Кіра та Івана та з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії, єпископа Микити.

Католицька церква вшановує пам'ять святої Беатриси Орнасеської, святого Фулькрана, пам'ять Полієвкта Малатьяського, Кастора Карденського.

Всесвітній день радіо

Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого із 2012 року за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО. У січні 2013 року Генеральна Асамблея ООН офіційно ухвалила проголошення Дня і під час 67-ї сесії ухвалила резолюцію, проголосивши 13 лютого Всесвітнім днем радіо.

Дата проведення обрана не випадково - саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", станція якого розташовувалась у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

Як стверджують засновники свята, воно має не тільки віддати належне радіо як засобу зв'язку, а й послужити зміцненню співпраці між усіма, хто має стосунок до радіо (або великі радіомовні компанії або одинаки-аматори), а також сприяти як міжнародним ЗМІ, так і місцевим радіостанціям у розширенні доступу до інформації та сприянні свободі висловленні поглядів і гендерної рівності на хвилях радіо. Адже у вік цифрових технологій радіо продовжує залишатися засобом зв'язку та спілкування для найбільшої аудиторії у світі.

8-й Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун на одному із засідань Генасамблеї ООН сказав, що "в умовах конфліктів та за часів криз радіо стає рятівним колом для вразливого населення".

День народження світового кіно - запатентована перша кінокамера

128 років тому, 13 лютого 1895 року, брати Люм'єр запатентували перший апарат для отримання рухомого зображення.

За легендою, одного разу вночі Луї Жан Люм'єра мучив головний біль, який не давав Луї заснути. Але вже до ранку був готовий задум нового пристрою, що складається з проєктора із кулачковим механізмом для подання перфорованої плівки із зображенням.

Це був апарат для зйомки та проєкції "рухливих фотографій", придатний для комерційного використання. Він був запатентований і отримав назву "кінематограф", прилад був удосконаленням едисонівського кінетографа.

Ще цього дня:

1917 рік – У Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі;

1945 - Авіація союзників практично повністю руйнує місто Дрезден;

1959 - У продаж надходять перші ляльки Барбі;

1960 - Перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;

1981 - У "Нью-Йорк Таймс" опублікували найдовше речення (воно складалося з тисячі двохсот вісімдесяти шести слів);

1991 рік – Авіація США завдає удару за ймовірним іракським командним пунктом у Багдаді (потім виявилося, що це було звичайне бомбосховище, де знаходилися жінки, діти, люди похилого віку, загинуло близько 400 осіб);

1992 рік – Уганда визнає незалежність України;

2001 рік – Заарештовано експрем'єр-міністра Юлію Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну та несплату податків.

Церковне свято

Єпископ Микита, пам'ять якого відзначається в цей день, вшановується святим. Він народився у Києві, у ранньому віці прийняв чернечий постриг і пішов у затвор. Відомо, що Микита зазнав спокуси і не витримав його: диявол змусив його відмовитися від читання Євангелія. Втім, після того, як бісів з ченця вигнали, він "віддався помірності та послуху, внаслідок чого перевершив багатьох у чеснотах".

Микиту називають хранителем від вогню, блискавок і надто спекотного сонця. Вважалося, що свого часу цей святий міг своїми молитвами не лише загасити пожежу, а й запобігти посусі.

Іменини: Опанас, Віктор, Іван, Ілля, Микита.