7 лютого: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 349 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 349 RUSSIAN AGRESSION
7 лютого у світі відзначають День народження вогнегасника.
У Гренаді – День Незалежності, в Ірландії – День святого Мела, в Японії – День північних територій.
Православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.
У США 160 років тому запатентовано перший вогнегасник
Перше застосування скляних колб, наповнених водою, при гасінні пожеж датується 17 століттям. Найпершим вогнегасником вважається створений в Англії у 19 столітті. Для його заповнення теж брали воду.
Проте офіційно першим вогнегасником вважається той, який був запатентований 7 лютого 1863 року у штаті Вірджинія (США) інженером Аланом Креєм.
Ще цього дня:
1906 - Сигнал SOS уперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха (замість коду CQD, який раніше використовувався на суднах);
1992 - 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;
1992 - Республіка Бенін визнала незалежність України;
2010 – Відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович;
2016 – Північна Корея, порушуючи численні договори ООН, запустила в космос Кванмьонсон-4.
Церковне свято
Цього дня вшановували Григорія Богослова, одного з Отців церкви, близького друга та сподвижника Василя Великого. Спадщина святого Григорія складається з 243 послань, 507 духовних віршів та 45 проповідей.
Іменини: Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, Степан, Фелікс, Пилип.