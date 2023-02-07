7 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 349 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 349 RUSSIAN AGRESSION

7 лютого у світі відзначають День народження вогнегасника.

У Гренаді – День Незалежності, в Ірландії – День святого Мела, в Японії – День північних територій.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

У США 160 років тому запатентовано перший вогнегасник

Перше застосування скляних колб, наповнених водою, при гасінні пожеж датується 17 століттям. Найпершим вогнегасником вважається створений в Англії у 19 столітті. Для його заповнення теж брали воду.

Проте офіційно першим вогнегасником вважається той, який був запатентований 7 лютого 1863 року у штаті Вірджинія (США) інженером Аланом Креєм.

Ще цього дня:

1906 - Сигнал SOS уперше був запропонований як міжнародний сигнал лиха (замість коду CQD, який раніше використовувався на суднах);

1992 - 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;

1992 - Республіка Бенін визнала незалежність України;

2010 – Відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович;

2016 – Північна Корея, порушуючи численні договори ООН, запустила в космос Кванмьонсон-4.

Церковне свято

Цього дня вшановували Григорія Богослова, одного з Отців церкви, близького друга та сподвижника Василя Великого. Спадщина святого Григорія складається з 243 послань, 507 духовних віршів та 45 проповідей.

Іменини: Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, Степан, Фелікс, Пилип.