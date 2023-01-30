Події

15:54 30.01.2023

Сім'ї зниклих безвісти можуть отримати безкоштовну правову допомогу – Мінреінтеграції

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Сім'ї зниклих безвісти можуть отримати безкоштовну правову допомогу, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в понеділок.

"У межах підписаного меморандуму про співпрацю між Офісом уповноваженого зі зниклих безвісти та Координаційним штабом з надання правової допомоги родини зниклих осіб можуть отримати безоплатну юридичну допомогу", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Згідно з повідомленням, про найближчий центр допомоги можна дізнатися, зателефонувавши за номером: 0-800-213-103.

Також надаються загальні та індивідуальні правові консультації в офісах регіональних координаторів уповноваженого.

Теги: #зниклі_безвісти #мінреінтеграції

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