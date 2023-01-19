Події

13:27 19.01.2023

Сумарний залп ракетоносіїв РФ, що перебувають у Чорному морі, становить 40 одиниць

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Сумарний залп російських ракетоносіїв, які зараз перебувають у Чорному морі, становить 40 одиниць, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Вороже корабельне угруповання наразі складається з 11 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв, і сумарний залп ракет у цьому випадку може становити 40 одиниць. Це говорить про те, що там є і надводні, і підводні ракетоносії, а значить, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна", - сказала Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону в четвер.

Як повідомляється на сторінці Військово-Морських сил ЗСУ у фейсбуці, ракетоносії є носіями крилатих ракет "Калібр".

В Азовському морі ворог утримує на бойовому чергуванні два кораблі, у Середземному морі – десять кораблів, із них п’ять носіїв "Калібрів", загальний залп – 72 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили в бік Азовського моря дев’ять суден (з них чотири – з протоки Босфор), у бік Чорного моря – 24 судна (з них 10 – у напрямку Босфору).

Теги: #моря #ракетоносії

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