18 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 329 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 329 RUSSIAN AGRESSION

18 січня у світі відзначають День музейного селфі.

У США – День Вінні Пуха, День кавового гурмана, День качки по-пекінські, День штату Мічиган. У Тунісі – День революції, у Таїланді – День збройних сил, у Перу – День заснування Ліми.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Феопемпта, єпископа Никомидійського та мученика Феони, волхва. Пам'ять преподобної Синклітики Олександрійської. Хрещенський вечір (Голодна кутя).

День музейного селфі

У третю середу січня щороку у світі відзначається День музейного селфі. Його святкування вперше запропонували у 2014 році працівники Європейського колективу. Метою цієї дати є заохочення якнайбільшої кількості людей до знайомства з історією та мистецтвом. Тим, кому сподобалася ця ідея, слід відвідати будь-який музей, вибрати експонат, який залишив найбільш яскраве враження, зробити з ним селфі та викласти фото у соціальних мережах.

Ще цього дня:

1654 — У Переяславі генеральна військова рада, скликана гетьманом Богданом Хмельницьким, вирішила віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства із збереженням прав і вільностей Війська Запорізького;

1778 - Британський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови та назвав їх Сандвічевими островами;

1788 – У Ботанічній затоці з'явилися перші британські поселенці, які мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців;

1886 - До випуску надійшов перший автомобіль;

1918 – На зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету прийнято рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців;

1919 – У Версалі почалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;

1919 - У Лондоні засновано автомобілебудівну компанію "Бентлі Моторз", яка спеціалізувалася на виробництві спортивних та вишуканих автомобілів. У 1931 році "Бентлі" була придбана компанією "Роллс-Ройс";

1934 - Британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим вже за 15 хвилин після скоєння злочину виявився злодій, який викрав на Брайтоні три пальта;

1963 - Засновано футбольний клуб "Карпати" (Львів);

1964 – Американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку куріння для здоров'я;

1996 – На носії нового типу – DVD – вийшло перше програмне забезпечення. Компанія Digital Directory Assistance оголосила, що нова версія її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE" буде випущена на новому носії інформації - Digital Video Disc (DVD). Дані, які раніше займали 6 дисків CD-ROM, розмістилися на одному диску DVD;

1997 - Норвежець Берг Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, що стартував 15 листопада 1996;

Іменини: Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.