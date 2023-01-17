"Укрэнерго" на среду подняло ночной лимит на 1,3-1,5% и оставила на том же уровне дневной

НЭК "Укрэнерго" на среду, 18 января, внесло небольшие корректировки в доведенные до облэнерго лимиты по сравнению со вторником: подняло их на ночь почти на 1,3%-1,5% и оставило на прежнем уровне дневные лимиты, сообщили операторы системы распределения "Полтаваоблэнерго" и "Прикарпатьоблэнерго".

Как сообщило, в частности, "Полтаваоблэнерго", компании был установлен ночной лимит на среду (с 00:00 до 7:00) по мощности в области 400 МВт (на вторник было 395 МВт), а с 7:00 до 24:00 – 440 МВт, так, как и было на вторник, тогда как год назад максимальная мощность составляла 812 МВт.

Облэнерго по-прежнему планирует выключать по две очереди одновременно – основную и дополнительную.

В свою очередь "Прикарпатьеоблэнерго" уведомило, что на среду получило ночной лимит с 00:00 до 7:00 – 204,1 МВт (днем раньше было 201,1 МВт), тогда как дневной лимит на остальное время суток составляет 269 МВт (как и было на вторник).

В то же время ДТЭК сообщил, что вследствие последней российской атаки 14 января "Укрэнерго" уменьшила количество э/э, которую может использовать Одесская область – до половины обычного потребления, из которых еще почти половину использует неотключаемая критическая инфраструктура.

"При таких условиях придерживаться графиков невозможно, поскольку не хватает доступной мощности, поэтому в области продолжают действовать экстренные отключения", – отметили в ДТЭК под вечер вторника.

Подобную информацию ДТЭК несколькими часами ранее обнародовал относительно Днепропетровской области.

Ранее "Укрэнерго" отмечало, что дефицит в энергосистеме из-за очередного массового российского ракетного удара 14 января, остается высоким.