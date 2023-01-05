Події

15:05 05.01.2023

Російські окупанти обстріляли Берислав, унаслідок влучання снаряду в житловий будинок загинув 12-річний хлопець та його батьки

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Російські окупанти в четвер удень укотре обстріляли м. Берислав (Херсонська обл.), унаслідок влучання одного зі снарядів у житловий будинок загинули 12-річний хлопець та його батьки, повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Берислав, Херсонська область. Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів, і внаслідок влучання снаряда в будинок загинула родина", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

За його словами, цей обстріл свідчить про "ницість і підлість РФ".

"Уранці вони говорять про "різдвяне перемир'я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян убив їх у власному домі", - підсумував Тимошенко.

Теги: #жертви #обстріл #берислав

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