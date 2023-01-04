Незабаром відбудеться засідання у форматі Ramstein, дуже важливе для оголошення нових рішень - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що незабаром відбудеться наступна зустріч Контактної групи з оборони України (формат Ramstein), на якій буде оголошено нові важливі рішення.

"Ми покладаємо великі сподівання на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі Ramstein, воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.