Велика Британія передала Україні понад 1 000 металошукачів та 100 наборів для знешкодження вибухових пристроїв

Велика Британія поставила Україні понад 1 000 металошукачів VALLON та 100 наборів для знешкодження вибухових пристроїв, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Це останні постачання у безперервній підтримці, яку надає Велика Британія Україні протягом 2022 року і яка триватиме в 2023 році", - йдеться в повідомленні Міноборони на сайті уряду Великої Британії в п'ятницю.

Міноборони нагадало, що Велика Британія нещодавно надала Україні пакет систем ППО, зокрема понад 1 000 зенітно-ракетних комплексів та 125 зенітних знарядь для захисту України від ударів Росії по її містах та інфраструктурі.

"Велика Британія була першою країною в Європі, яка відправила військову допомогу Україні, передавши їй тисячі протитанкових ракет NLAW на початку 2022 року. Відтоді Повітряні сили Великої Британії здійснили понад 240 рейсів, щоб доставити тисячі тонн військової допомоги з Великої Британії та інших країн-партнерів, починаючи від складних ракет і завершуючи одягом для підтримки військ у сувору зиму. Велика Британія продовжує підтримувати зв'язок з урядом України, щоб гарантувати, що майбутні постачання відповідатимуть тактичним запитам конфлікту у міру його розвитку", - зазначає Міноборони Великої Британії.

У 2022 році Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів і пообіцяла підтримувати такий самий рівень фінансування наступного року.