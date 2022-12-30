30 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 310 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 310 RUSSIAN AGRESSION

30 грудня відзначають День загортання подарунків, День республіки на Мадагаскарі, День сімейного свята у США та Національний день бекону, День незалежності Словаччини.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Данила.

У Японії 30 грудня 1927 року у Токіо відкрилося перше Азії метро. Приватна компанія відкрила першу лінію підземки довжиною лише 2,2 км, що з'єднала дві столичні станції - Уено та Асакуса.

Знаменна подія сталася і в Україні 30 грудня. Цього дня 1616 року вийшов у світ "Часослов" – перша друкована книга в Києві.

Ще цього дня:

1806 – Туреччина оголосила війну Росії;

1916 – Вбивство Григорія Распутіна, який набув всесвітньої популярності завдяки своїй близькості до сім'ї останнього російського імператора Миколи II; мав репутацію "старця", чарівника та цілителя;

1922 – Утворено СРСР шляхом об'єднання РРФСР, УРСР, БРСР та ЗСФСР;

1984 – Відкрито станції Київського метрополітену "Червоноармійська" ("Палац Україна") та "Дзержинська" ("Либідська");

1993 – Ізраїль та Ватикан встановили дипломатичні відносини.

Церковне свято

30 грудня Православна церква вшановує пам'ять Данила – біблійного пророка та нащадка знатного іудейського роду. Підлітком, разом із одноплемінниками він потрапив у вавилонський полон. У Вавилоні здобув халдейську освіту, після чого його закликали служити при дворі. Данило володів даром трактувати сни, тому і прославився.

Святий Данило шанується християнами, іудеями та мусульманами. Єврейська традиція не відносить його до пророків, оскільки той не розмовляв безпосередньо з Богом. Але Данила вшановує християнська церква, адже він передбачив прихід у світ Месії і появу його в Єрусалимському храмі.

Іменини: Денис, Микита, Сергій, Микола, Петро, Іван, Данило.