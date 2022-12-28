НБУ з 29 грудня вводить в обіг пам'ятну банкноту номіналом 500 грн до 300-річчя Сковороди

Національний банк України з 29 грудня вводить в обіг пам'ятну банкноту номіналом 500 грн до 300-річчя Григорія Сковороди, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Від завтра до 300-річчя Григорія Сковороди Національний банк України вводить в обіг нову пам'ятну банкноту номіналом 500 гривень", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства культури.

У відомстві зазначили, що для українців Григорій Сковорода є провісником свободи, за яку вони борються на сьогодні для всього цивілізованого світу.