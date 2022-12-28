Події

16:02 28.12.2022

НБУ з 29 грудня вводить в обіг пам'ятну банкноту номіналом 500 грн до 300-річчя Сковороди

1 хв читати

Національний банк України з 29 грудня вводить в обіг пам'ятну банкноту номіналом 500 грн до 300-річчя Григорія Сковороди, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Від завтра до 300-річчя Григорія Сковороди Національний банк України вводить в обіг нову пам'ятну банкноту номіналом 500 гривень", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства культури.

У відомстві зазначили, що для українців Григорій Сковорода є провісником свободи, за яку вони борються на сьогодні для всього цивілізованого світу.

Теги: #банкнота #сковорода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 08.05.2022
Зеленський про ракетний удар по музею Григорія Сковороди: Не кожен терорист до цього здогадається

Зеленський про ракетний удар по музею Григорія Сковороди: Не кожен терорист до цього здогадається

13:01 23.06.2021
Прокуратура вимагає від Великобурлуцької селищної ради придбати право власності на будинок, у якому жив філософ Сковорода

Прокуратура вимагає від Великобурлуцької селищної ради придбати право власності на будинок, у якому жив філософ Сковорода

13:29 26.11.2020
НБУ випустив першу вертикальну сувенірну банкноту на честь космонавта Каденюка

НБУ випустив першу вертикальну сувенірну банкноту на честь космонавта Каденюка

14:08 19.05.2020
НБУ 20 травня випустить сувенірну банкноту зі срібла за дизайном паперової номіналом 1 тис. грн

НБУ 20 травня випустить сувенірну банкноту зі срібла за дизайном паперової номіналом 1 тис. грн

12:49 25.06.2019
НБУ анонсував емісію банкноти 1 тис. грн

НБУ анонсував емісію банкноти 1 тис. грн

14:59 25.12.2015
НБУ в квітні-2016 вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 500 грн

НБУ в квітні-2016 вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 500 грн

14:02 25.11.2015
У єврозоні введено нову банкноту EUR20

У єврозоні введено нову банкноту EUR20

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У 2023 році Німеччина командуватиме збройними силами вищого ступеня готовності НАТО

Пам'ятник Катерині з центру Одеси після демонтажу буде передано до художнього музею - міськрада

Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Ради

У Куршевелі затримано українського бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго - ДБР

Дефіцит в енергосистемі збільшився через зупинення блоків генерації внаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України - "Укренерго"

ОСТАННЄ

"Газмережі" отримали ліцензію на діяльність з розподілу природного газу

У 2023 році Німеччина командуватиме збройними силами вищого ступеня готовності НАТО

СБУ заблокувала активи російської енергокомпанії, яка незаконно завозила свої товари в Україну

Пам'ятник Катерині з центру Одеси після демонтажу буде передано до художнього музею - міськрада

Ердогана висунули на Нобелівську премію миру – ЗМІ

Зеленський вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Байдена

Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Ради

Туреччина отримала 16% експортованого з України зерна – Ердоган

Госпсуд Києва відкрив справу про банкрутство "Кузні на Рибальському"

Генпрокурор про Жеваго: Це затримання вкотре доводить, що перед законом усі рівні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА