28 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 308 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 308 RUSSIAN AGRESSION

28 грудня – Міжнародний день кіно.

В Ефіопії – День святого Гаврила. В Іспанії – День сміху.

У Лондоні 1065 року було засновано Вестмінстерське абатство.

Католицька церква відзначає День святих Невинних Немовлят Віфлеємських, вшановує пам'ять святої Катерини Вольпічеллі.

Православна церква вшановує пам'ять апостола від 70 Ніканора.

Міжнародний день кіно

28 грудня 1895 року у Парижі у Гранд-кафе на бульварі Капуцинок пройшов перший сеанс синематографа братів Люм'єр. Саме ця дата і стала днем відзначення Міжнародного дня кіно.

Трохи раніше, того ж 1895 року, французи Огюст і Луї Люм'єр отримали патент на винайдений ними апарат "Синематограф". 22 березня 1895 року брати влаштовують у Парижі перший в історії кіносеанс. Вони показують — поки що лише вузькому колу друзів — коротеньку стрічку "Вихід робітників із заводу Люм'єр".

Але днем народження кіно вважають саме 28 грудня 1895 року, коли у паризькому кафе на бульварі Капуцинок Люм'єри представили вже широкому загалу перший у світі короткометражний фільм "Прибуття поїзда на вокзал Ла Сіота". Це був перший фільм в історії кінематографа, показаний за гроші публіці.

Демонстрація "Прибуття поїзда на вокзал Ла Сьота" викликала справжню паніку у глядачів: вони схоплювалися з місць і тікали із зали, боячись, що потяг, що наближається на екрані, розчавить їх.

Удосконалення знімальної та проєкційної техніки сприяло виникненню нових художніх прийомів зйомки та збільшенню тривалості фільмів. Якісно змінився підхід до режисури та прийомів акторської гри, почали формуватися жанри кінематографа, оформилася їхня художня своєрідність, специфічний набір образотворчих прийомів. Студії та кінотеатри стали масово відкриватися у всіх країнах світу.

Ще цього дня:

1908 - На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих у Європі землетрусів - за різними даними загинули 160-250 тисяч осіб;

1942 - Під час Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія);

1944 - Великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області;

1983 – Створено Шацький національний природний парк;

1987 - 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла в ліфті магазину, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами;

1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія;

1999 - У Туркменістані ухвалено закон, згідно з яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни;

2014 – Завершилася операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Церковне свято

День святих Невинних Немовлят Віфлеємських

28 грудня Римсько-католицька церква відзначає День святих Невинних Немовлят Віфлеємських.

Християни шанують святих немовлят як мучеників, вважаючи, що кожен, хто був убитий з ненависті до Христа, повинен розглядатися як мученик, навіть якщо він не підозрював про сенс того, що відбувається.

Згідно з Євангелієм від Матвія, цар Ірод наказав убити всіх невинних немовлят, дізнавшись від волхвів про народження Христа (Месії).

День пам'яті святих безневинно вбитих немовлят, починаючи з 5 століття, почала святкувати Константинопольська Церква, а потім інші Християнські Церкви. Мощам святих невинно вбитих немовлят поклонялися у трьох головних центрах східного християнства – Константинополі, Антіохії та Олександрії. Нетлінні останки одного з немовлят були даровані римським єпископам, а пізніше Папа Римський Стефан II передав їх французькому королю Пипіну Короткому. У 770 році Карл Великий помістив їх у монастирі в Брантомі (Франція), і відтоді сюди відбуваються масові паломництва вірян, особливо перед святом.

Іменини: Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.