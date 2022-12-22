Глава Пентагону обговорив із Резніковим допомогу США у безпековій сфері, зокрема передачу батареї Patriot

Міністр оборони США Ллойд Остін телефоном обговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим подальші зусилля США щодо надання допомоги у безпековій сфері.

"Сьогодні я поговорив зі своїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити подальші зусилля США з надання допомоги у безпековій сфері та зміцнити непохитну відданість США підтримці України", - написав він у твіттері.

Згідно з повідомленням, міністри обговорили, зокрема, надання Україні батареї Patriot та інших ключових засобів.

"На тлі безперервних атак Росії на найважливішу цивільну інфраструктуру держсекретар Остін повторив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом допомоги США в гарантуванні безпеки України", - ідеться в тексті.