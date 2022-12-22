22 грудня: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 302 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 302 RUSSIAN AGRESSION
22 грудня в Україні відзначають День енергетика та День працівників дипломатичної служби.
В Індонезії – День матері, на Кубі – День учителя, у В'єтнамі – День збройних сил, Індії – День математики.
Православна церква святкує Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
День працівників дипломатичної служби
1917 року очільник уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генерального секретаріату з міжнародних справ. Очолив його Олександр Шульгін. Із 2000 року цей день відзначається в Україні як День дипломата.
День енергетика
Свято встановлено "на підтримку ініціативи працівників енергетики та електротехнічної промисловості України" згідно з указом президента України Леоніда Кравчука "Про День енергетика" від 12 листопада 1993 р. N522/93.
Ще цього дня:
1917 - Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила закони про Головну скарбницю та Державний банк України;
1917 - У Харкові відбувся заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади та скликано ІІІ екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;
1917 - Конгрес США запровадив у країні "сухий закон".
1918 – У Києві командир Облогового корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації;
1938 - Поблизу берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу із сучасних риб);
1941 - Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль та вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів було створення Об'єднаних Націй;
1971 – Генеральна Асамблея ООН затвердила рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдгайма на посаді Генерального секретаря ООН, де він пробув два терміни до 1982 року;
1972 - У Білій Церкві на комбінаті шин і гумотехнічних виробів випущено першу продукцію;
1989 – У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколає Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку;
1989 - За угодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення Берлінської стіни Бранденбурзька брама була відкрита для вільного проходу через них громадян обох держав;
1993 - Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду;
1999 - На посаді прем'єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка;
2015 - Приватна космічна компанія SpaceX вперше в історії вертикально приземлила перший ступінь ракети-носія Falcon 9.
Церковне свято
Сьогодні православна церква святкує день непорочного зачаття святою Анною Пресвятої Богородиці. За переказами Пресвята Діва Марія народилася в Назареті, а її батьками були праведні Йоаким та Анна. Вони прожили у парі понад 50 років, але дітей у них не було. Щоб Бог подарував їм дитину, Йоаким 40 днів постив і молився в пустелі, і незабаром до Анни з'явився Архангел Гавриїл і повідомив, що вона зачне доньку Марію, яка стане Пресвятою Богородицею. Саме 22 грудня відбулося непорочне зачаття Діви Марії.
Цього дня традиційно не можна шити, вишивати, прати та прибирати.
Іменини: Ганна, Олександр, Василь, Володимир, Степан.