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06:49 22.12.2022

22 грудня: Цей день в Україні та в світі

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22 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 302 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 302 RUSSIAN AGRESSION

22 грудня в Україні відзначають День енергетика та День працівників дипломатичної служби.

В Індонезії – День матері, на Кубі – День учителя, у В'єтнамі – День збройних сил, Індії – День математики.

Православна церква святкує Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

День працівників дипломатичної служби

1917 року очільник уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав розпорядження про створення Генерального секретаріату з міжнародних справ. Очолив його Олександр Шульгін. Із 2000 року цей день відзначається в Україні як День дипломата.

День енергетика

Свято встановлено "на підтримку ініціативи працівників енергетики та електротехнічної промисловості України" згідно з указом президента України Леоніда Кравчука "Про День енергетика" від 12 листопада 1993 р. N522/93.

Ще цього дня:

1917 - Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила закони про Головну скарбницю та Державний банк України;

1917 - У Харкові відбувся заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади та скликано ІІІ екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;

1917 - Конгрес США запровадив у країні "сухий закон".

1918 – У Києві командир Облогового корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації;

1938 - Поблизу берегів Південної Африки спіймали першу латимерію (найдавнішу із сучасних риб);

1941 - Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль та вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів було створення Об'єднаних Націй;

1971 – Генеральна Асамблея ООН затвердила рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдгайма на посаді Генерального секретаря ООН, де він пробув два терміни до 1982 року;

1972 - У Білій Церкві на комбінаті шин і гумотехнічних виробів випущено першу продукцію;

1989 – У Соціалістичній Республіці Румунія перемогла народна революція, спрямована проти режиму Ніколає Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку;

1989 - За угодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення Берлінської стіни Бранденбурзька брама була відкрита для вільного проходу через них громадян обох держав;

1993 - Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду;

1999 - На посаді прем'єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка;

2015 - Приватна космічна компанія SpaceX вперше в історії вертикально приземлила перший ступінь ракети-носія Falcon 9.

Церковне свято

Сьогодні православна церква святкує день непорочного зачаття святою Анною Пресвятої Богородиці. За переказами Пресвята Діва Марія народилася в Назареті, а її батьками були праведні Йоаким та Анна. Вони прожили у парі понад 50 років, але дітей у них не було. Щоб Бог подарував їм дитину, Йоаким 40 днів постив і молився в пустелі, і незабаром до Анни з'явився Архангел Гавриїл і повідомив, що вона зачне доньку Марію, яка стане Пресвятою Богородицею. Саме 22 грудня відбулося непорочне зачаття Діви Марії.

Цього дня традиційно не можна шити, вишивати, прати та прибирати.

Іменини: Ганна, Олександр, Василь, Володимир, Степан.

Теги: #22грудня
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