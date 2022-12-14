14 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 294 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 294 RUSSIAN AGRESSION

14 грудня відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і Всесвітній день мавп.

Ще сьогодні – День випущення птахів душі, У США – День безкоштовної доставки, День смажених каштанів, День печива з підливою, День марсельської юшки та День штату Алабама. У Японії – День пам'яті 47 ронінів, В Індії – День енергозбереження.

Православне свято: День святого Наума, День пам'яті мученика Ананія Персіянина, День пам'яті праведного Філарета Милостивого.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших аварій на атомних електростанціях – аварія на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС).

Дата святкування – 14 грудня – день закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Міжнародний день мавп

Свято на честь цих тварин з'явилося як жарт серед студентів університету Мічигану. Один із студентів у 2000 році позначив у календарі дату 14 грудня як День мавп. Тоді жартівлива витівка завершилася жартівливим студентським святом. Однак жарт поступово переріс у традицію, а інтернет зробив її міжнародним.

Ще цього дня:

1896 - У Глазго відкрита перша підземна залізниця - міське метро;

1911 - Експедиція Руаля Амундсена вперше досягла Південного полюса;

1958 - Третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді - найвіддаленішої від узбережжя материка точки;

2004 - На півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо;

2009 - У центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution.

Церковне свято

У цей день відзначається пам'ять святого пророка Наума, який жив у Галілеї у 7 столітті до Різдва Христового. Про його життя не збереглося ніяких відомостей, але відома книга пророцтв, що вийшла з-під пера Наума незабаром після падіння Фів в 663 році до нашої ери.

Дія книги відбувається в Ніневії - столиці могутнього царя Ассирії. Наум передбачає грішним жителям міста суворе, але справедливе покарання. І справді, невдовзі після появи Книги пророцтв Ніневія впала під ударом ворогів, була повністю зруйнована і припинила своє існування.

Православна церква вшановує святого Наума – одного з 12 малих пророків, який вважався покровителем учнів, за що його прозвали Грамотником. Раніше на цю дату випадав День учителя. Саме 14 грудня відправляли дітей на навчання: служили молебень, просили благословення на дитину та запрошували до будинку диякона, який вважався вчителем.

Іменини: Антон, Дмитро, Наум, Порфирій.