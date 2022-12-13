13 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 293 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 293 RUSSIAN AGRESSION

13 грудня відзначають Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення, у Бразилії – День моряка, а на Мальті – День республіки.

У цей день, у 2004 році, український футболіст Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча".

Православне свято: День святого апостола Андрія Первозванного

Католицьке свято: День святої Люції.

Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення

У дитячого телебачення два свята: Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення відзначається - 12 грудня, а Міжнародний - у першу неділю весни.

Його основна ідея полягає у тому, щоб представники ЗМІ були зацікавлені у показі дитячих передач.

Ще цього дня:

1913 – Урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрій Шептицький;

1917 – Курултай проголосив Кримську Народну Республіку;

1917 – Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот;

1958 - Американські вчені здійснили запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Гордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин у космосі, але повернувшись на Землю, капсула з нею затонула в океані;

1994 - У Массачусетському технологічному інституті (США) відбулася перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web, створеного для розробки та розповсюдження уніфікованих протоколів передання даних в Інтернеті. Першим директором консорціуму було обрано піонера вебадреси англійця Тіма Бернерса-Лі.

2004 - Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча"

День святого апостола Андрія Первозванного

Цього дня відзначається пам'ять апостола Андрія Первозванного – одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та брата апостола Петра. Брати народилися у Віфсаїді, місті на березі Галілейського озера, та були рибалками. Андрій став першим, кого Ісус покликав до себе учні. Згідно з Євангелієм від Івана, перший апостол був учнем Івана Хрестителя.

День святої Люції

13 грудня католики відзначають День святої Люції, мучениці часів Діоклетіана (3 століття).

Ім'я Люція походить від латинського слова "lux" - "світло". Зі святом на її честь пов'язана приказка: "Зі святою Люцією ночі спадають". З'явилася вона ще в епоху юліанського календаря, відповідно до якого на 13 грудня припадав день зимового сонцестояння. Після григоріанської реформи 1582 року найкоротший день року випав на 21 грудня. Після цього народна мудрість перестала відповідати дійсності, що знайшло відображення у додатку до приказки: "Зі святою Люцією ночі зменшуються, але дні довшими не стають".

Іменини: Андрій, Іван