У Ізраїлі відбулась зустріч послів України та США

Напередодні свят відбулась зустріч послів України та США у Ізраїлі Євгена Корнійчука та Тома Найдса. Про це Т.Найдс повідомив на своїй сторінці в Twitter, оприлюднивши відповідне фото.

"Я з моїм другом, послом України Євгеном Корнійчуком. Наближаючись до свят, я думаю про своїх друзів в Україні", - зазначив глава диппредставництва США.

Як відомо, в неділю ввечері відбулась телефонна розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом, в ході якої були обговорені питання відновлення української енергосистеми та допомога у формуванні системи ППО.