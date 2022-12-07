7 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 287 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 287 RUSSIAN AGRESSION

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та Всесвітній день української хустки.

В Україні – День місцевого самоврядування, В Індії – День прапора Збройних Сил. У США - Національний день пам'яті (Напад на Перл-Харбор, 1941). У Вірменії - Національний день пам'яті жертв землетрусу (1988).

Православна церква вшановує пам'ять великомучениці Катерини.

Міжнародний день цивільної авіації

7 грудня святкують Міжнародний день цивільної авіації. Ця подія присвячена Дню ухвалення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію у 1944 році. Свято почали відзначати з 1994 року у зв'язку з п'ятдесятою річницею підписання Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

День української хустки

День української хустки почали відзначати рік тому за ініціативи групи громадських діячів, акторів та успішних жінок України. Вінницькі активістки розпочали святкування дня, присвяченого українській хустці, 7 грудня 2019 року.

Створено свято з метою об'єднання жінок різних професій, віку та національності для збереження українських традицій. Адже з давніх-давен в українських сім'ях оберегом, символом любові та злагоди була саме хустка.

Дівчата й жінки раніше носили хустку протягом усього року. При цьому вона була обов'язковим головним убором заміжньої жінки. Хустка була ознакою соціального становища жінки: жінки носили білі або яскраві хустки, старші жінки – темні, вдови – чорні. Вона також свідчила і про рівень достатку сім'ї, адже заможні жінки покривали голову хустками з дорогих тканин, бідні – дешевших.

Цього дня з нагоди свята українки у різних країнах світу беруть участь у флешмобі "Зроби фото із хусткою". Суть його полягає в тому, щоб одягнути хустку, сфотографуватися в ній, після чого викласти світлину в соціальних мережах із тематичними хештегами.

Ще цього дня:

1972 - Вирушила 11-та та остання в програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць;

1982 - У Форт-Ворті (Техас) вперше у світі застосовано страту смертельною ін'єкцією;

1988 - Землетрус у Вірменії силою 6,9 бала зруйнував міста Спітак та Ленінакан. Загинуло близько 25 тисяч людей;

1991 - На зустрічі президентів Білорусі, Росії та України ліквідовано СРСР;

2009 – У США вийшла The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS;

2017 - Курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму у 17,7 тис. дол.

Церковне свято

День пам'яті Великомучениці Катерини, легендарної християнської святої, великомучениці та доньки знатного правителя міста Олександрії. Свято Катерини вважали пророчим для долі кожної дівчини.

Жінки просили святу про порозуміння в сім'ї та щасливий шлюб. Тож у давнину цього дня дівчата ворожили на нареченого і збиралися разом на вечірки.

Іменини: Катерина, Меркурія, Євген.