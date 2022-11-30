30 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 280 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 280 RUSSIAN AGRESSION

30 листопада у світі відзначають День свійських тварин, Міжнародний день захисту інформації, Міжнародний день "Міста за життя", День комп'ютерної безпеки, День пам'яті всіх жертв хімічної війни.

В Україні – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Православна церква вшановує пам'ять Григорія Чудотворця – святителя, богослова та єпископа Неокесарійського.

День радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України

День радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України відзначається з 2010 року. У світі радіотехнічні війська відіграють одну з найважливіших ролей у забезпеченні оборони країни. Вони призначені для ведення радіолокаційної розвідки та відстеження обстановки у зоні повітряного простору України.

Радіолокаційна сфера України активно розвивається, ми входимо до десятка держав, здатних виробляти локаційне обладнання високого класу.

Міжнародний день захисту інформації

1988 року американська Асоціація комп'ютерного обладнання оголосила 30 листопада Міжнародним днем захисту інформації. Метою Дня, який також відомий як День комп'ютерної безпеки, є нагадування користувачам про необхідність захисту їх комп'ютерів та всієї інформації, що зберігається в них.

Ще цього дня:

1918 - Данія визнала острів Ісландія незалежним та пов'язаним з нею лише особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла із союзу з Данією і була проголошена республікою;

1936 – Пожежа знищила унікальний Кришталевий палац у Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення І Всесвітньої виставки;

1968 – У Києві відкрили Республіканський будинок композиторів;

1973 - XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього;

2002 - Заснована Київська незалежна медіа-профспілка;

2013 – Відбувся незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

Церковне свято

Православна церква 30 листопада вшановує пам'ять святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. Інші назви свята: Григорій, Никон, Зустріч Сівера, Передзим'я. Зимовказівником день називали тому, що він визначав якою буде погода взимку. У народі його також прозвали Сівером, бо в ці дні починав дмухати холодний північний вітер.

Іменини: Геннадій, Григорій, Захар, Іван.