25 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 275 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 275 RUSSIAN AGRESSION

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками, Всесвітній день інформації, День без покупок та Чорна п'ятниця.

У Боснії та Герцеговині – День державності, в Естонії – Кадрін день.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

Генасамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок та запропонувала урядам, міжнародним організаціям та неурядовим організаціям влаштовувати цього дня заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми.

Біла стрічка – це символ проти всіх форм насильства над жінками, збереження материнства, а також використовується у всіх схожих випадках.

Окремою великою темою є і насильство в сім'ї, від якого страждає чимало жінок. Цим питанням опікується дедалі більше правозахисних організацій, які закликають усіх жертв насильства звертатися за допомогою, а не терпіти біль та приниження.

Історія дня: у 1961 році в Домініканській Республіці за наказом Рафаеля Трухільо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними активістками.

Ще цього дня:

1867 - Альфред Нобель запатентував динаміт;

1905 - У Лубнах вийшов перший номер газети "Хлібороб" українською мовою;

1992 - Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів"

Церковне свято

25 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського.

Святитель народився на Кіпрі у родині знатного вельможі Епіфанія.

За бажанням батьків Іван одружився, у нього народилися діти. Коли дружина та діти святого померли, він прийняв чернечий чин.

Його духовні праці зробили його відомим, тому імператор Іраклій та все духовенство ублагали святого Івана зайняти патріарший престол в Олександрії.

Головною своєю справою святитель вважав милостиню і благодіяння всім нужденним. Усім нещасним святитель давав щоденне безоплатне харчування. Двічі на тиждень, у середу і п'ятницю, він виходив до дверей патріаршого собору і, сидячи на паперті, приймав усіх, хто його потребував.

Незадовго до смерті святий Іван через хворобу залишив свою кафедру і поїхав на острів Кіпр.

Іменини: Іван, Микола, Катерина.