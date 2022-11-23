Відновлено енергопостачання Аульського водоводу біля Кам'янського та низки лікарень Дніпропетровської області - голова обладміністрації

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про відновлення енергопостачання деяких лікарень області та Аульського водоводу біля м. Кам'янське після ракетних ударів російських окупантів у середу.

"Наші енергетики роблять неймовірне. Починають підключати критичну інфраструктуру. Вже дали електрику Аульському водоводу. Повернули світло і до деяких лікарень. Працюємо далі", - написав Резніченко у телеграмі.