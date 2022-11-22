Україна запровадить санкції проти 3000 представників ВПК РФ

В уряді України підготували пакет санкцій щодо приблизно 3000 осіб із числа військового керівництва РФ, підприємств та установ військово-промислового комплексу, а також пов'язаних із постачанням російському ВПК компаній та фізосіб.

Як повідомило Мінекономіки у вівторок, відповідне рішення ухвалено на засіданні Міжвідомчої робочої групи (МРН) щодо реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

"Ми маємо пакет із більш ніж 3000 фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва держави-терориста", – цитуються у релізі слова Свириденко.

У відомстві уточнили, що санкції набудуть чинності після розгляду та затвердження Радою національної безпеки та оборони та набуття чинності рішення РНБО президентом України Володимиром Зеленським.

Свириденко додала, що триває підготовка ще одного санкційного пакета щодо російського ВПК.