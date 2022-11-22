Події

20:56 22.11.2022

Україна запровадить санкції проти 3000 представників ВПК РФ

1 хв читати
Україна запровадить санкції проти 3000 представників ВПК РФ

В уряді України підготували пакет санкцій щодо приблизно 3000 осіб із числа військового керівництва РФ, підприємств та установ військово-промислового комплексу, а також пов'язаних із постачанням російському ВПК компаній та фізосіб.

Як повідомило Мінекономіки у вівторок, відповідне рішення ухвалено на засіданні Міжвідомчої робочої групи (МРН) щодо реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

"Ми маємо пакет із більш ніж 3000 фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва держави-терориста", – цитуються у релізі слова Свириденко.

У відомстві уточнили, що санкції набудуть чинності після розгляду та затвердження Радою національної безпеки та оборони та набуття чинності рішення РНБО президентом України Володимиром Зеленським.

Свириденко додала, що триває підготовка ще одного санкційного пакета щодо російського ВПК.

 

 

Теги: #санкции

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 20.10.2022
Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против Ирана

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против Ирана

18:05 20.07.2022
Сьомий пакет санкцій передбачає заборону росзолота, заморожування активів Сбербанку та нових фіз- та юросіб

Сьомий пакет санкцій передбачає заборону росзолота, заморожування активів Сбербанку та нових фіз- та юросіб

17:17 20.07.2022
Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій для Росії

Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій для Росії

17:36 21.04.2022
Байден повідомив про рішення слідом за ЄС заборонити пов'язаним із РФ суднам заходити до портів США

Байден повідомив про рішення слідом за ЄС заборонити пов'язаним із РФ суднам заходити до портів США

21:23 19.04.2022
США могут принять новые санкции против РФ уже на этой неделе - Белый дом

США могут принять новые санкции против РФ уже на этой неделе - Белый дом

21:59 08.04.2022
ЕС ввел очередной пакет санкций против России - журнал ЕС

ЕС ввел очередной пакет санкций против России - журнал ЕС

03:55 25.02.2022
Санкции ЕС для РФ будут состоять из пяти частей и окажут максимальное воздействие на экономику

Санкции ЕС для РФ будут состоять из пяти частей и окажут максимальное воздействие на экономику

19:33 22.02.2022
Главы МИД стран ЕС согласовали первый пакет санкций в ответ на признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" - Ле Дриан

Главы МИД стран ЕС согласовали первый пакет санкций в ответ на признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР" - Ле Дриан

23:00 21.02.2022
Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

20:27 21.02.2022
Боррель: Якщо Росія нападе на Україну з території Білорусі, до Мінська буде застосовано санкції

Боррель: Якщо Росія нападе на Україну з території Білорусі, до Мінська буде застосовано санкції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликає французьких мерів допомогти українським містам напередодні зими

Російські окупанти здійснили майже 15 обстрілів території України з РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Під патронатом МЗС України у Польщі відбудеться WORLD FOR UKRAINE SUMMIT

Правоохоронці внесли до ЄРДР відомості за фактом скоєння російськими військовими віроломства у зв'язку з відкриттям вогню по ЗСУ під час імітації здачі в полон

Помер Герой України, екснардеп Юрій Шухевич - ЗМІ

ОСТАННЄ

Митрополита Єлисея та співака Ігоря Демаріна хочуть позбавити звання почесних громадян Ізюма

Канада запровадила санкції проти білоруських банків і підприємств

Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

Стівен Спілберг стане володарем почесного "Золотого ведмедя" Берлінале

Терехов просить харків'ян бути максимально обережними з газовим обладнанням

Поява угорського прем'єра Орбана у шарфі із зображенням Угорщини з частиною української території не сприяє розвитку добросусідських відносин – МЗС

На Херсонщині запрацював Координаційний гуманітарний центр

На зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті Кулеба обговорить необхідність невідкладних поставок в Україну нових систем ППО

Херсонська область отримала понад 60 тонн гумдопомоги від Чернівецької та Житомирської громад

Газо- та електропостачання відновлено у 1,3 тис. деокупованих населених пунктах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА