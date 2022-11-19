19 листопада: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 269 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 269 RUSSIAN AGRESSION
19 листопада у світі відзначають Міжнародний чоловічий день і Всесвітній день туалету.
В Україні - День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника. У Монако – День князя.
Православна церква вшановує пам'ять святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника.
Міжнародний чоловічий день
Міжнародний чоловічий день був створений, щоб підкреслити позитивну роль чоловіків у сім'ї та суспільстві.
Ініціатором свята став доктор Джероме Тілуксінгх із університету Вест-Індії. Сьогодні його відзначають у понад 50 країнах світу.
Організатори Чоловічого дня наголошують на збереженні здоров'я хлопчиків і чоловіків, на їх соціальному, емоційному, фізичному та духовному благополуччя.
День працівників гідрометеорологічної служби
У березні 2003 року свято започатковано указом президента України і відзначається щорічно 19 листопада.
Метеорологічна служба України була заснована ще у 1921 році, у 1929 її об'єднали з гідрологічною службою у Гідрометеорологічний комітет. А в 1940 році комітет перейменований на Управління гідрометеорологічної служби СРСР.
День скловиробника
Скловиробників України об'єднує заснована у 1997 році асоціація підприємств скляної промисловості "Скло України". До неї належать як місцеві, так і іноземні виробники листового та художнього скла, посуду та склотари, а також постачальники сировини, обладнання та послуг для виробництва скла. До початку війни в Україні члени асоціації виробляли понад 80% склопродукції в країні.
Ще цього дня:
1916 - Імператор Австро-Угорщини Франц Йосип I надав автономію Східній Галичині;
1919 - Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, у результаті США змушені були вийти з Ліги Націй;
1921 – Створено Укрмет – центральну метеорологічну службу України;
1969 – Бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі;
1989 – З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому цвинтарі Києва перепоховали тлінні рештки членів Української Гельсінської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого;
1997 - Розпочалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання "Колумбія", в якому разом із космонавтами зі США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;
2004 - У "Домі з химерами" архітектора Владислава Городецького на вулиці Банковій у Києві урочисто відкрили музейно-культурний центр "Шедеври мистецтва України";
2012 – В Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.
Церковне свято
Православна церква 19 листопада вшановує пам'ять Павла Сповідника, єпископа Малої Азії. За життя святому довелося зіткнутися з численними протестами та нападами, оскільки в цей період проводилася активна діяльність, спрямована проти християнських святинь і прихильників цієї віри. Сам Павло разом із святим Феофілактом також зазнав гонінь і переслідувань, а потім був убитий.
Іменини: Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Герман, Костянтин, Микита, Микола, Павло, Олександра, Клавдія, Ніна.