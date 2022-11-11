Події

19:41 11.11.2022

МИ ПОВЕРТАЄМО ХЕРСОН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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МИ ПОВЕРТАЄМО ХЕРСОН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

МИ ПОВЕРТАЄМО ХЕРСОН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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Сили оборони продовжують деокупацію української території на херсонському напрямку - Генштаб ЗСУ

За час повномасштабної війни уражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання - Шмигаль

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