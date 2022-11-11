МИ ПОВЕРТАЄМО ХЕРСОН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
МИ ПОВЕРТАЄМО ХЕРСОН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
МИ ПОВЕРТАЄМО ХЕРСОН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За час повномасштабної війни уражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання - Шмигаль
Окупанти обстрілюють деокуповані населені пункти Херсонщини, українцям рекомендується не поспішати туди повертатися
Окупанти завдали три ракетні та дев’ять авіаударів по території України, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ
Кабмін припинив дію угоди з Росією та Білоруссю про співпрацю у сфері геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі
Кабмін передбачив можливість утримання аліментів із додаткової винагороди, що виплачується військовослужбовцям на період воєнного стану
Шмигаль: Кабмін схвалив запуск ще двох індустріальних парків - у Львівській і Тернопільській областях
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины