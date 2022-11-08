За 3 месяца из близких к зонам боевых действий районов были эвакуированы более 288 тысяч человек - Тимошенко

За последние 3 месяца с территорий, прилегающих к зонам боевых действий, эвакуированы более 288 тысяч человек, сообщил на брифинге в Киеве во вторник заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Из них 60 тысяч – дети и 7.5 тысяч – люди с инвалидностью», - сказал он.

«По состоянию на сегодня на территории 15 областей оборудован 1 миллион мест для временного проживания внутренне перемещенных лиц.», - скащзал также Тимошенко. По его словам, наибольшее количество свободных мест в Ривненской (37 тысяч), Закарпатской (более 15 тыс) . Одесской (18690), Житомирской (более 28 тыс) , Хмельницкой (более 17 тыс) областях.

«Наибольшее количество занятых мест (около 100%) – в Винницкой Полтаской, Львовской и Кировоградской областях. .

По словам Тимошенко, всего в течение суток в Запорожской области было зафиксировано 74 обстрела , из которых 58 пришлось на объекты гражданской инфраструктуры.

«В нескольких областях продолжаются меры по ликвидации последствий террористических атак со стороны России по энергетическим объектам. Из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефицит электроэнергии в энергсистеме», - сказал он.

По его словам. в Харьковской области продолжаются работы по восстановлению энергопоставок в деоккупированных населенных пунктах . За сутки восстановили энергопоставки 500 абонентам Купянского района, газовое – более 600 абонентам Харьковского района.