Зеленский встретился с главой МИД Греции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в ходе его визита в Киев.

"Благодарен греческому правительству и обществу за поддержку. В частности, за решение о поставках Украине боевых машин пехоты. Также за принципиальную и решительную позицию Греции при принятии решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз", - написал Зеленский в телеграм-канале.

Он отметил, что это уже третий визит Дендиаса в Украину с начала полномасштабного вторжения.

"Нам важно, что Греция поддерживает Украину в преодолении всех вызовов. И мы ощущаем эту поддержку", - подчеркнул президент.