Події

19:12 03.10.2022

Спасатели потушили пожар, возникший в Купянской больнице в результате вражеского ракетного удара

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Спасатели потушили пожар, возникший в Купянской больнице в результате вражеского ракетного удара

В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупационными войсками по Купянску (Харьковская обл) в понедельник, около 16:50, начался пожар на третьем этаже больницы начался пожар.

"Ракета попала во двор медицинского учреждения... В 16:52 спасателям поступило сообщение о возгорании, которое произошло в результате этого обстрела на 3-м этаже больницы. Горела ординаторская на площади 20 кв.м.", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

К месту пожара были направлены 4 пожарных автоцистерны и специальный аварийно-спасательный автомобиль. В 16:58 огонь был локализован, в 17:30 ликвидирован полностью.

Как сообщалось ранее, глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского ракетного удара по лечебному учреждению в Купянском районе, погиб врач-анестезиолог, медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется. Здание почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж.

Теги: #пожар #больница #обстрел #купянск

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