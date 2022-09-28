Події

13:12 28.09.2022

Данілов зустрівся з делегацією ЄС, продемонстрував систему "СОТА"

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Данілов зустрівся з делегацією ЄС, продемонстрував систему "СОТА"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зустрівся з делегацією Європейського Союзу на чолі з Координатором ЄС з питань боротьби з тероризмом Ілккою Сальмі.

Як повідомляється на сайті РНБО, до складу делегації увійшли представники Єврокомісії, Європейської служби зовнішніх справ, Європолу, Frontex, Консультативної місії ЄС в Україні.

Секретар РНБО України продемонстрував делегації можливості інформаційно-аналітичної системи "СОТА", зокрема її модуль щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

"Уся зброя, яка надається Україні партнерами, підлягає обліку. Після перетину кордону кожна одиниця зброї перебуває на контролі", - зазначив він.

Також Данілов наголосив, що стосовно України Росія на сьогодні "додала до свого арсеналу ядерний тероризм", що потребує відповідних контрдій з боку цивілізованого світу.

Сторони також обговорили практичні кроки з реалізації співпраці між Україною та ЄС у сфері внутрішньої безпеки, прикордонної взаємодії та протидії міжнародній злочинності. Також сторони торкнулися питання співробітництва у сфері післявоєнної адаптації українських ветеранів.

У свою чергу Сальмі запевнив у підтримці України на її шляху до перемоги над російським агресором і готовності надалі надавати державі необхідну допомогу.

Теги: #сота

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