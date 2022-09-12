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19:41 12.09.2022

На временно оккупированных территориях остается еще 1-1,2 млн украинцев - Верещук

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На временно оккупированных территориях остается еще 1-1,2 млн украинцев - Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что на временно оккупированных территориях остается еще 1-1,2 млн украинцев.

"Мне известно, что около 300 тыс. находится в Донецкой области. Мы говорим о том, что около 500 тыс. находится в Херсонской области. Мы понимаем, что около 350 тыс. – в Запорожской области, а также понимаем, что сейчас часть Харьковской области освобождена, и большинство людей смогут или эвакуироваться самостоятельно, или дождаться наших эвакуационных автобусов", - сказала Верещук в эфире национального телемарафона в понедельник вечером.

По ее словам, таким образом около 1-1,2 млн украинцев остается на временно оккупированных территориях.

Теги: #украинцы #оккупация

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