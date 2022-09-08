Перші результати економічного форуму щодо "плану Маршалла" у Польщі: інвестиції й угоди про спільні проєкти з партнерами із ЄС

Україна готова гарантувати західним інвесторам і партнерам максимальну прозорість у реалізації спільних проєктів заради відродження економіки, стабілізації поставок продовольства на зовнішні ринки та сприяти залученню інвестицій у розвиток інфраструктури.

Такі перші результати роботи української делегації, яка складається із представників уряду, парламенту та незалежних аналітичних центрів на Міжнародному 31 економічному форумі у польському місті Карпач. Тут зібралось близько 3000 учасників для участі у 400 дискусійних панелях, серед яких політики та депутати парламентів країн ЄС, представники Європейського парламенту, бізнесмени й експерти із багатьох країн ЄС і всього світу.

Українське Мінагрополітики уклало на полях форуму меморандум із польськими колегами про будівництво 600-кілометрового трубопроводу потужністю 2 млн тонн на рік з Волині до порту Ґданська. За словами міністра Миколи Сольського, це буде проєкт міждержавного партнерства із залученням заінтересованих представників бізнесу. "У цьому місяці відбудеться засідання у Брюсселі міністрів аграрної політики країн ЄС, де порушуватиметься це питання. Тобто це має бути комплексне фінансування з різних джерел", — сказав він, коментуючи проєкти з розвитку інфраструктури транспортування українського продовольства на міжнародні ринки.

На необхідності реалізації спільних проєктів на рівні державного та комерційного партнерства у межах "плану Маршалла" для розвитку української економіки під час війни та після неї наголосила у своєму виступі на форумі СЕО однієї з найбільших українських компаній "Смарт-Холдинг" Юлія Кир’янова. За її словами, Україна для повоєнного відновлення потребуватиме підтримки міжнародних партнерів та інвестицій на розвиток індустрій та інфраструктури, а також для усунення бар'єрів у торгівлі з ЄС, "митний безвіз".

"Ви бачите, як воюють українці, — заявив у своєму виступі Олесь Довгий, який входить до української делегації на Міжнародному 31 економічному форумі у Карпачі. — Ми показуємо світові, кожному із вас, що ми сильні, що вміємо воювати та захищати Україну, наші домівки, а з ними — всю Європу та світ. Ми будемо боротися не лише на фронті за кожен метр нашої землі. Разом із цим ми будемо боротися за відновлення українських міст, за гідний рівень життя українців і, відповідно, за кожний цент ваших інвестицій. Ми готові застосовувати найкращі світові практики, формувати сотні інвестиційних кейсів у сферах енергетики, аграрного сектору, IT-сектору, важкої та легкої промисловості і робимо всі необхідні реформи, аби відповідати стандартам прозорості, необхідним для залучення західного капіталу в Україну. Ми віримо у можливість стрімкого економічного зростання і тому переконані, що ваші інвестиції в Україну будуть успішними".

Довгий виступав на форумі разом із міністром фінансів Польщі та головою урядового агентства з розвитку Маґдаленою Жечковською і Павлом Борисом та нагадав, що Україна зіткнулася із серйозним викликом — глибоким падінням економіки внаслідок російської агресії. Тому наступним кроком після перемоги Україна бачить відбудову — для цього економіка країни стане прозорою та відкритою для інвестицій з усього світу. Народний депутат Єлизавета Ясько виступила на форумі як промоутер України із доповіддю на панелі «Західний світ та Україна – можливості, які не можна упустити".

Як відомо, українська тематика та безпека Європи — ключові на форумі у Карпачі, який цьогоріч проходить під гаслом «Європа у світлі нових викликів».

Серед організаторів Міжнародного 31 економічного форуму — Сейм Польщі, її урядові органи та воєводства. Офіційні інституційні партнери заходу — структури Європейського Союзу, серед яких Фонд регіонального розвитку ЄС, Агенція економічного розвитку Бранденбургу, Американська торговельна палата у Польщі, великі європейські та міжнародні компанії, з-поміж котрих Rothschild & Co, Samsung, Philips, KPMG, IKEA та Shell. Інституційний партнер міжнародного форуму від України — родинна інвестиційна компанія «DOVGIY Family Office», заснована та керована представниками родини Довгих.