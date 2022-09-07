Рада оборони Чернігівської області запровадила обов'язкове погодження всіх масових заходів з органами влади

Рада оборони Чернігівської області своїм рішенням затвердила Порядок проведення масових заходів на території області в умовах правового режиму воєнного стану, яким чіткіше окреслила механізм проведення таких заходів після інциденту, що трапився в Чернігові 3 вересня.

"Проведення усіх масових заходів в умовах воєнного стану на території Чернігівської області можливе лише за умови їх письмового погодження з виконавчими органами міських, селищних та сільських рад та районною (обласною) військовою адміністрацією, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення заходу. Якщо проведення заходу заперечує бодай одна сторона – захід не проводиться", - написав голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграм-каналі, розкриваючи деталі рішення.

За його словами, у повідомленні про проведення заходу має бути зазначена дата, час початку, тривалість та програма заходу, мету, місце або маршрут, очікувана кількість учасників, реквізити організаторів, інформація про тимчасові споруди, використання звукопідсилювальної техніки та дотримання заходів світломаскування.

"Усі виставки озброєння – лише після нашої Перемоги", - наголосив Чаус.

За його словами, те, що відбулося 3 вересня, - це "кричущий випадок, що вкотре нагадує про воєнні дії в країні та необхідність максимальної обережності". "Варто зробити все можливе, аби таких ситуацій не виникало", - резюмував Чаус.

Як повідомлялося, у Чернігові кілька дітей постраждали внаслідок спрацювання ручного протитанкового гранатомета, який із невідомих причин був в експозиції інтерактивного заходу для дітей, що відбувався 3 вересня в історичному центрі міста. За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, один із постраждалих, дворічний хлопчик, перебуває в лікарні в тяжкому стані.

Станом на вечір 4 вересня у лікарні все ще залишалися двоє дітей і двоє дорослих, які постраждали від детонації боєприпасу в Чернігові в суботу, загальна кількість тих, хто звернувся по медичну допомогу, досягла 15.

5 вересня співробітники Державного бюро розслідувань повідомили військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, а також його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації, про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.