Події

09:35 02.09.2022

Суховантаж з українським зерном, що застряг у Босфорі, зняли з мілини - ЗМІ

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Суховантаж з українським зерном, що застряг у Босфорі, зняли з мілини - ЗМІ

У Босфорській протоці знято з мілини судно Lady Zehma із зерном з України, повідомляє місцеве видання Maritime Executive.

За наявними даними, після того як 173-метрове суховантажне судно із 3 тис. тонн української кукурудзи застрягло в протоці, на допомогу було направлено рятувальні буксири, які "швидко спустили його на воду".

"Станом на вечір четверга судно йшло повільним ходом у супроводі кількох буксирів", - йдеться в повідомленні видання.

30 серпня в ООН повідомили, що Спільний координаційний центр (СКЦ) надав дозвіл шістьом суднам, зокрема судну Lady Zehma з 3 тис. тонн кукурудзи, вийти у вівторок з українських портів у рамках Стамбульської продуктової угоди.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".

Теги: #сухогруз #lady_zehma

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