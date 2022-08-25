25 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 183 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 183 RUSSIAN AGRESSION

25 серпня відзначають Міжнародний День "Поцілуємося та помиримось", День проголошення Незалежності в Уругваї, День визволення у Франції, у Бразилії – День солдата.

У Португалії відкриття винного фестивалю.

Православна церква вшановує пам'ять День пам'яті мучеників Фотія, Анікіти та багатьох із ними.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День примирливого поцілунку

Поцілунок – один із найбільш сильних, зворушливих та ніжних способів вираження почуттів між близькими: закоханими, родичами, батьками й дітьми, друзями. Його характер визначається тим, стосовно кого ми робимо цей вчинок, жест чи чуттєвий порив. Так, саме таким може бути поцілунок: як усвідомленою, так і неусвідомленою формою вияву почуттів. У першому випадку – це скоріше вчинок, у другому – щирий порив.

Ініціатори свята пропонують згадати і про те, що поцілунок може носити не лише характер прояву ніжних почуттів, бути знаком вітання, а й відігравати роль украй ефективного засобу примирення у момент сварки. В даному випадку поцілунок схожий на рукостискання, але відрізняється від нього тим, що не застосовується так широко і щодо будь-якої людини.

У цей день:

1918 - Вийшов у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети "Дзвін";

1919 – Під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Фастів;

1929 - Дирижабль "Граф Цепелін", що вилетів з Токіо, прибув до Сан-Франциско;

1933 - Домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, що дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн.

1964 – Радянського дисидента, українця Петра Григоренка було позбавлено звання генерал-майора;

1991 - Під час війни Хорватії за незалежність розпочалася битва за Вуковар.

Церковне свято

Свято встановлено на честь мучеників Анікіти та Фотія, які були один одному дядьком та племінником. Анікіта був військовим сановником у Нікомідії за часів імператора Діоклетіана (кінець 3 – початок 4 століть), але одного разу виступив проти свого правителя — коли той виставив на міській площі знаряддя страти для залякування християн. Розгніваний імператор наказав піддати сановника тортурам, а потім кинути на поживу диким звірам; але випущений лев, замість того, щоб розтерзати мученика, став пеститися до нього.

Анікіту намагалися стратити у різний спосіб, але щоразу Господь рятував його. У результаті імператор наказав розпалити величезну піч і стратити у ній мучеників. Безліч християн, натхненні подвигами святих родичів, самі зробили крок у жерло і загинули з молитвою на устах. Анікіта і Фотій теж померли, але тіла їх не постраждали від вогню. Побачивши це диво, багато язичників увірували в Христа.

Іменини: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Яків.