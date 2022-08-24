Події

17:34 24.08.2022

Війна не зітре століття української державності та 31 рік незалежності - Блінкен

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Війна не зітре століття української державності та 31 рік незалежності - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про підтримку України в День її незалежності з боку США.

"Шість місяців війни не можуть стерти й не зітруть століття української державності та 31 рік незалежності. Сьогодні разом з усіма українцями ми святкуємо День Незалежності. Сьогодні й завжди ми підтримуємо Україну", - написав Блінкен у твіттері в середу.

Держсекретар додав, що перед обличчям шести місяців жорстокого насильства і руйнувань в Україні з бокуРФ українці мужньо й переконано борються.

"Вони захищають свою унікальну спадщину та свій демократичний уряд від тиранії", - наголосив Блінкен.

Як повідомлялося, президент США Джозеф Байден у День Незалежності України оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки України - $2,98 млрд, який буде надано у вигляді зброї та спорядження.

 

 

Теги: #блінкен

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