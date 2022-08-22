Українські аграрії потерпають через гостру кризу ліквідності - Злочевський

Повномасштабне вторгнення російської федерації завдало серйозної шкоди економіці України, унеможлививши діяльність багатьох підприємств, що займаються сільськогосподарською діяльністю.

Втрата доступу до морських перевезень та вихід міжнародних трейдерів з українського ринку призвели до ізоляції вітчизняних аграріїв.

Таку думку озвучив виконавчий директор транснаціональної торговельної компанії "М-Грейн" Кирило Злочевський.

"До початку воєнних дій, головним викликом українського фермера було ефективне виробництво, а саме врожайність та собівартість тони продукції. Фермерські господарства мали змогу залучити фінансування від банків, постачальників насіння та добрив, а також міжнародних трейдерів. Після початку вторгнення – фінансування припинилось. Війна – це ризик втрати інвестицій", – зазначає Злочевський.

Для сільськогосподарських підприємств України було характерно постійно залучати фінансування. Навесні – для посіву, влітку та восени – для збору врожаю.

Висока ціна на аграрну продукцію формувалась завдяки великим об’ємам експорту та низькій вартості логістики до фінального споживача, тому критично важливою складовою бізнесу був доступ до морської логістики.

"Блокада Чорного моря, зруйнувала логістичні ланцюжки що напрацьовувались десятиліттями. Призвела до стрімкого зниження цін в центральній та східній частинах України, а також позбавила фінансової підтримки міжнародних кредиторів», – пояснює виконавчий директор "М-Грейн".

На думку Злочевського, криза ліквідності, що виникла в результаті російського вторгнення – вже призвела до безповоротних структурних змін, та вплине на стратегію розвитку аграрних холдингів України в наступні десятиліття.

"Торгівля сировиною відійде на другий план – аграрії зацікавленні в переробці та створенні продукту з високою доданою вартістю, в структурі собівартості логістичні витрати будуть займати не більше 20%. Надалі ми будемо бачити лише зростання інвестицій в виробничі та логістичні потужності на території України", – резюмує експерт.