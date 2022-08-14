Події

11:07 14.08.2022

Чоловік, що стріляв по пасажирському автобусу в Єрусалимі, здався поліції

1 хв читати

В Єрусалимі заарештували чоловіка, який обстріляв в ніч на неділю автобус із пасажирами поблизу Старого міста, повідомляє газета Times of Israel.

Підозрюваний - житель Східного Єрусалиму, йому 26 років, він сам здався поліції вранці в неділю. У нього був пістолет, з якого, ймовірно, він стріляв в автобус.

Крім нього заарештували трьох його родичів, зокрема матір чоловіка.

Інцидент стався в ніч на неділю, внаслідок обстрілу автобуса поранень зазнали семеро людей, двоє — важкі. Всі постраждалі госпіталізовані. Однією з постраждалих виявилася вагітна жінка, вона перебувала в автомобілі поруч з автобусом, який обстріляли. Жінка дістала поранень в область живота, їй провели екстрені пологи.

Поліція розглядає подію як "ймовірний теракт", йдеться в повідомленні газети.

Теги: #єрусалим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 15.04.2022
Понад 150 людей постраждали під час заворушень у Єрусалимі на Храмовій горі

Понад 150 людей постраждали під час заворушень у Єрусалимі на Храмовій горі

06:45 21.03.2022
Єрусалим – правильне місце, щоб знайти мир

Єрусалим – правильне місце, щоб знайти мир

11:09 11.05.2021
Україна засуджує загострення ситуації в Східному Єрусалимі, секторі Гази та Західному березі - МЗС

Україна засуджує загострення ситуації в Східному Єрусалимі, секторі Гази та Західному березі - МЗС

11:44 09.05.2021
Близько 90 палестинців отримали травми внаслідок заворушень в Єрусалимі

Близько 90 палестинців отримали травми внаслідок заворушень в Єрусалимі

14:39 01.05.2021
У Єрусалимі зійшов благодатний вогонь

У Єрусалимі зійшов благодатний вогонь

07:17 24.04.2021
ЄС закликав до негайного зниження напруженості в Єрусалимі

ЄС закликав до негайного зниження напруженості в Єрусалимі

08:16 17.04.2021
Близько 70 тис. мусульман зібралися в Єрусалимі для першої п'ятничної молитви місяця Рамадан

Близько 70 тис. мусульман зібралися в Єрусалимі для першої п'ятничної молитви місяця Рамадан

20:51 23.05.2020
Храм Гробу Господнього в Єрусалимі в неділю відкривається для вірян

Храм Гробу Господнього в Єрусалимі в неділю відкривається для вірян

14:13 18.04.2020
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

10:06 23.01.2020
Понад 10 тис. поліцейських охороняють Єрусалим у день форуму пам'яті Голокосту

Понад 10 тис. поліцейських охороняють Єрусалим у день форуму пам'яті Голокосту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не масові вбивства в Україні, а розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і відповідальності – Подоляк

Зеленський повідомляє про знищення сил і засобів російської армії на півдні України

Усі росіяни, причетні до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, мають відповісти в Міжнародному суді – Зеленський

Із початку війни РФ втратила в Україні 43 550 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, поранено 1 людину, пошкоджено будинки, промислові будівлі та магазин - голова ОВА Кім

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Миколаїв у ніч на неділю із РСЗВ "Смерч" і ракетами С-300: поранена людина, пошкоджена інфраструктура

Призначеному окупантами "голові" Петропавлівської ОТГ на Харківщині оголошено про підозру у колабораціонізмі

За минулу добу внаслідок обстрілів Донецької області загинули 2 людини, 10 – поранені – голова ОВА

У Єревані в ТЦ прогримів вибух, є постраждалі - МНС

Не масові вбивства в Україні, а розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і відповідальності – Подоляк

Зеленський повідомляє про знищення сил і засобів російської армії на півдні України

Усі росіяни, причетні до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, мають відповісти в Міжнародному суді – Зеленський

В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та грози

Госпіталізованого після нападу Рушді зняли з ШВЛ, він може розмовляти

Окупанти завдали ракетного удару по Зміївській громаді на Харківщині з території РФ, 3 людини поранені - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА