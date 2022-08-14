Чоловік, що стріляв по пасажирському автобусу в Єрусалимі, здався поліції

В Єрусалимі заарештували чоловіка, який обстріляв в ніч на неділю автобус із пасажирами поблизу Старого міста, повідомляє газета Times of Israel.

Підозрюваний - житель Східного Єрусалиму, йому 26 років, він сам здався поліції вранці в неділю. У нього був пістолет, з якого, ймовірно, він стріляв в автобус.

Крім нього заарештували трьох його родичів, зокрема матір чоловіка.

Інцидент стався в ніч на неділю, внаслідок обстрілу автобуса поранень зазнали семеро людей, двоє — важкі. Всі постраждалі госпіталізовані. Однією з постраждалих виявилася вагітна жінка, вона перебувала в автомобілі поруч з автобусом, який обстріляли. Жінка дістала поранень в область живота, їй провели екстрені пологи.

Поліція розглядає подію як "ймовірний теракт", йдеться в повідомленні газети.