Події

09:31 13.08.2022

Теплохід на підводних крилах повернувся у Дністровський лиман після руйнування мосту російськими ударами

1 хв читати

Теплохід на підводних крилах "Нібулон Експрес-4" відновив пасажирське сполучення через Дністровський лиман, звичайний рух через який було порушено після руйнування мосту ракетними ударами російських агресорів, повідомляє The Maritime Telegraph у фейсбуці.

Зазначається, що перший за 18 років рейс відбувся за маршрутом Білгород-Дністровський – Овідіополь (Одеська область).

Катер може прийняти на борт 54 пасажирів. Тривалість рейсу – 30 хвилин, вартість поїздки – 100 грн. Планується здійснювати по чотири рейси на день.

Після руйнування мосту російськими агресорами дістатися Білгорода-Дністровського з Одеси й навпаки можна було лише автобусами автотрасою М15 Одеса – Рені. Тепер із Білгорода-Дністровського можна буде швидко дістатися катером до Овідіополя, а там пересісти на рейсові автобуси до Одеси.

Як повідомлялося, вперше російські війська обстріляли міст через лиман 26 квітня, після чого завдавали ракетних ударів по ньому 27 квітня, 2 травня, 16 травня, 17 травня та 18 липня.

https://www.facebook.com/themaritimetelegraph/

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули п'ять людей, 35 поранені

РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 7 танків, 3 артсистеми та 1 БПЛА – Генштаб

Візові обмеження для громадян Росії в Європі справедливі - Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні тепло, на захід від Дніпра - дощитиме

Киянка здавала співробітнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових

Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

Британський письменник Салман Рушді перебуває на апараті ШВЛ після нападу в Нью-Йорку

Українські військові знищили на сході України ворожий штурмовик Су-25

Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

У Донецькій області за добу через російські обстріли понад 100 руйнувань, травмовано троє дітей

Перше судно, що зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, покинуло порт "Чорноморськ"

Росіяни вночі обстріляли Нікополь, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру

Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА