Події

20:30 11.08.2022

Понад 8 млн доз препарату проти радіації випустила фармфірма "Дарниця" з моменту його реєстрації

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Понад 8 млн доз препарату проти радіації випустила фармфірма "Дарниця" з моменту його реєстрації

Фармацевтична фірма "Дарниця", єдиний виробник препарату для йодної профілактики, випустила 8,2 млн доз від моменту його реєстрації.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, наразі з цієї кількості "Дарниця" передала на благодійність 6,6 млн доз препарату, 0,5 млн доз перебувають в аптеках, на складах фармкомпанії - 1,1 млн доз.
За словами директора з корпоративних комунікацій "Дарниці" Василя Губарця, вироблена кількість препарату дає змогу в разі потреби провести йодну профілактику для понад 8 млн осіб.
Він уточнив, що з виробленої кількості препарату ще у квітні компанія передала Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ 5,25 млн доз на загальну суму 66 млн грн.
Крім того, він зазначив, що в другий тиждень серпня компанія зафіксувала стрімке зростання попиту на зазначений препарат.
"За даними найбільших маркет-плейсів із пошуку, бронювання та сервісу з доставки ліків, щоденні обсяги продажу другого тижня вдвічі більші, ніж у перші дні серпня. За перші 10 днів серпня за допомогою сервісів із бронювання та доставки ліків продано вдвічі більший обсяг цього засобу, ніж за весь липень загалом", - сказав він.
Як повідомлялося, фармкомпанія "Дарниця" у співпраці з МОЗ та РНБО у травні зареєструвала препарат для захисту населення від радіації. Наразі це єдиний на ринку України таблетований препарат, який виробляється у дозі, що дає змогу проводити йодну профілактику для дорослих відповідно до державного регламенту в разі радіаційної аварії.
Профілактичну дозу препарату слід приймати лише після офіційного сповіщення про загрозу викиду від держави та необхідність проведення йодної профілактики. У разі своєчасного призначення профілактики йоду ризик радіаційного ураження щитоподібної залози можна знизити або навіть запобігти йому.
За інформацією одного з фармацевтичних маркет-плейсів, нині ціна на препарат в аптеках Києва становить у середньому від 209 грн за упаковку з 10 таблеток.

Теги: #йод #фармфірма #профілактика

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