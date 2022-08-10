Через росію голодуватиме понад 700 тисяч людей – Посольство України в Ізраїлі

Російські обстріли та атаки на продовольчі потужності України, як крупного експортера зернових та олійних, створили перспективу голоду для більш, ніж 700 тисяч людей. Відповідна заява Посольства України в Державі Ізраїль розміщена на офіційній сторінці у Facebook.

"Росія цілеспрямовано атакує зернові регіони України, які забезпечують пшеницею, соняшником та кукурудзою 400 мільйонів людей. Нещодавно Росія навіть убила під час цілеспрямованої атаки Олексія Вадатурського, одного з найбільших імпортерів пшениці в регіоні та українського патріота", - зазначили у диппредставництві.

Окремо у Посольстві підкреслили: "Через російську агресію голодуватиме понад 700 тисяч людей!".