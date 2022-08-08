КОСТІН: ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ АГЕНТА РФ - ОРГАНІЗАТОРА ЗАМОВНИХ УБИВСТВ МІНІСТРА ОБОРОНИ ТА КЕРІВНИКА ГУР МО
КОСТІН: ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ АГЕНТА РФ - ОРГАНІЗАТОРА ЗАМОВНИХ УБИВСТВ МІНІСТРА ОБОРОНИ ТА КЕРІВНИКА ГУР МО
КОСТІН: ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ АГЕНТА РФ - ОРГАНІЗАТОРА ЗАМОВНИХ УБИВСТВ МІНІСТРА ОБОРОНИ ТА КЕРІВНИКА ГУР МО
СБУ затримала кілерів спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР Міноборони України
Мінкультури України готує зміни до законодавства щодо вдосконалення механізмів евакуації музеїв - Ткаченко
СБУ затримала кілерів спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР Міноборони України
Мінування Запорізької АЕС та обстріл цього об'єкта мають усі ознаки ядерного тероризму з боку Росії - Шмигаль
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