Зеленский предлагает передать местное руководство ряда населенных пунктов Донецкой области в городские военные администрации

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде наделить начальников военных администраций ряда населенных пунктов Донецкой области полномочиями местных советов и их исполнительных комитетов, а также сельских, поселковых и городских голов.

Соответствующий проект постановления № 7639 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт украинского парламента.

Согласно проекту постановления, в период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальники Бахмутской, Северской, Соледарской, Часовоярской городских и Звановской сельской военных администраций Бахмутского района, Великоновоселковской поселковой и Комарской сельской военных администраций Волновахского района, Краматорской, Лиманской, Николаевской, Святогорской городских и Черкасской поселковой военной администрации Краматорского района, Кураховской городской и Шаховской сельской военных администраций Покровского района Донецкой области, кроме своих непосредственных обязанностей согласно закону "О правовом режиме военного положения", осуществляют полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных комитетов, сельских поселковых городских голов.

В частности, они также могут утверждать временную структуру исполнительных органов местных советов.

В постановлении отмечается, что аппараты сельских, поселковых, городских советов и их исполнительные комитеты, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих территориальных громад подчиняются начальникам военных администраций населенных пунктов Донецкой области.