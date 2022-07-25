Rozetka фіксує 20-кратне зростання попиту на обігрівачі в липні

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka наголошує на суттєвому зростанні попиту на товари обігріву в липні, повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"У липні спостерігається підвищений попит на обігрівачі всіх типів. Ймовірно, він зумовлений прогнозами експертів щодо майбутнього опалювального сезону. Такий ажіотаж - зростання у 20 разів запитів на обігрівачі - є для нас безпрецедентним. Також у 13 разів збільшився попит на інші товари обігріву, такі як електропростирадла та електроковдри", - повідомив директор із маркетингу Rozetka Євген Образок.

З його слів, обігрівачі на Rozetka можна купити від 200-300 грн. Найчастіше на сайті онлайн-ритейлера українці купують інфрачервоні обігрівачі за ціною 600-700 грн (55% покупок), масляні у ціновому діапазоні 3-4 тис. грн обирають 45%.

Також у липні серед електротоварів на rozetka.com.ua були популярні вентилятори, навушники, фітнес-браслети та електричні зубні щітки.

Rozetka заснована у 2005 році у Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. У наступні роки компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс. Станом на липень працюють 242 точки Rozetka у 67 населених пунктах України. Компанія відкрила магазини на деокупованих територіях Київщини, зокрема у Бучі та Ірпені.