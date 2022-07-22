Посол Корнійчук заперечив можливість поїздки хасидів в Україну через Молдову - нікого не впустять

Офіційний Київ до осені затвердить заборону на паломництво в Умань на Рош га-Шана цьогоріч та не прийматиме хасидів, які прямуватимуть до України з будь-яких країн. Відповідний коментар надав посол України в Ізраїлі Євген Корнийчук на інформацію щодо ймовірності паломництва в Умань через Молдову.

"На сьогодні дійсно офіційної заборони на в'їзд в Україну немає. Однак Офіс президента України дав зрозуміти, що до осінніх свят буде прийнято та затверджено відповідні обмеження на в'їзд до країни. Держава Україна відповідає за здоров'я та життя всіх, хто до неї в'їжджає. Тому хасиди не зможуть відсвяткувати Рош га-Шана в Умані чи іншому місті країни. Україна заздалегідь попереджає про заборону на в'їзд", - зазначив голова диппредставництва.

Раніше заступник посла України в Молдові Володимир Манжола заявив, що Україна нібито не заборонятиме паломникам в'їзд до країни та допоможе хасидам, які вирушать до Умані через Молдову як транзитний пункт.

Єврейські громади Молдови ведуть активні консультації з цього питання із зацікавленими організаціями та дипломатами.

Як повідомлялося, 7 липня Є.Корнійчук заявив, що цьогоріч Україна не може прийняти паломників у світлі військової агресії Росії проти України, що триває, і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям.

Глава диппредставництва зазначив, що це рішення не буде переглянуто до покращення ситуації з безпекою та звернувся до паломників: «Будь ласка, моліться, щоб до Рош-га-Шана закінчилася війна в Україні, що розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, і моліться за перемогу України. Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають до України, щоб відвідати могили праведників», - наголосив посол.

На святкування іудейського Нового року на початку вересня до Умані на могилу рабина Нахмана приїжджає близько 50 тисяч паломників з Ізраїлю та всього світу.