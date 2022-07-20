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18:05 20.07.2022

Сьомий пакет санкцій передбачає заборону росзолота, заморожування активів Сбербанку та нових фіз- та юросіб

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Сьомий пакет санкцій передбачає заборону росзолота, заморожування активів Сбербанку та нових фіз- та юросіб

Сьомий пакет санкцій включає заборону на імпорт золота, заморожування активів Сбербанку та обмежувальні заходи для низки фізичних та юридичних осіб.

"Нові заходи зблизять ЄС із партнерами із G7, посилять реалізацію та закриють лазівки там, де це необхідно. Заборона на імпорт золота російського походження, зокрема ювелірного, заморожування активів Сбербанку, більше санкцій стосовно фізичних та юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що "санкції не поставлять під загрозу продовольчу та енергетичну безпеку в усьому світі".

"Цей пакет буде ухвалено Радою з письмової процедури, яка завершиться завтра о 10:00. Санкції набудуть чинності після завтрашньої публікації в Офіційному журналі ЄС", - деталізували у Чеському президентстві.

Теги: #ес #санкции

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