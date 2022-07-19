Рада встановила періодичність проведення перепису населення - не рідше ніж раз на 10 років

Перепис населення в Україні проводитиметься не рідше ніж один раз на 10 років.

Відповідний законопроєкт №5108 "Про внесення змін до деяких законів щодо державної статистичної діяльності" народні депутати прийняли в цілому з підтримкою 237 голосами на пленарному засіданні у вівторок, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкт, зокрема, вносить зміни до закону України "Про всеукраїнський перепис населення".

Згідно з документом, основою для проведення перепису населення є рішення Кабінету Міністрів, яке ухвалюється не пізніше ніж за три роки до початку перепису та передбачає проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Термін проведення перепису населення встановлює Кабмін.