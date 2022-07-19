Події

15:40 19.07.2022

Рада встановила періодичність проведення перепису населення - не рідше ніж раз на 10 років

1 хв читати
Рада встановила періодичність проведення перепису населення - не рідше ніж раз на 10 років

Перепис населення в Україні проводитиметься не рідше ніж один раз на 10 років.

Відповідний законопроєкт №5108 "Про внесення змін до деяких законів щодо державної статистичної діяльності" народні депутати прийняли в цілому з підтримкою 237 голосами на пленарному засіданні у вівторок, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкт, зокрема, вносить зміни до закону України "Про всеукраїнський перепис населення".

Згідно з документом, основою для проведення перепису населення є рішення Кабінету Міністрів, яке ухвалюється не пізніше ніж за три роки до початку перепису та передбачає проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Термін проведення перепису населення встановлює Кабмін.

Теги: #перепис_населення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:57 29.04.2022
Перепис населення в Україні відбудеться після війни та завершення слідчих дій

Перепис населення в Україні відбудеться після війни та завершення слідчих дій

13:25 30.11.2021
Зеленський: Пишаюся, що Україна стане другою країною у світі, яка здійснить перепис населення у співпраці з Apple

Зеленський: Пишаюся, що Україна стане другою країною у світі, яка здійснить перепис населення у співпраці з Apple

17:16 22.10.2021
Польща засуджує проведення російського перепису населення в Криму

Польща засуджує проведення російського перепису населення в Криму

17:54 08.09.2021
Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році

Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році

16:34 17.02.2021
Кабмін пропонує врегулювати питання електронного перепису населення

Кабмін пропонує врегулювати питання електронного перепису населення

11:30 21.04.2020
Всеукраїнського перепису населення у 2021 році, найімовірніше, не буде - Немчінов

Всеукраїнського перепису населення у 2021 році, найімовірніше, не буде - Немчінов

12:30 14.02.2020
Дубілет пояснив, що слова про перепис населення на окупованих територіях за допомогою супутника були вирвані з контексту

Дубілет пояснив, що слова про перепис населення на окупованих територіях за допомогою супутника були вирвані з контексту

11:11 23.01.2020
Населення України становить 37,289 млн осіб - дані електронного перепису

Населення України становить 37,289 млн осіб - дані електронного перепису

14:47 15.01.2020
Уряд встановив кількість населення України, дані електронного перепису оприлюднять наступного тижня

Уряд встановив кількість населення України, дані електронного перепису оприлюднять наступного тижня

17:03 28.11.2019
Україні варто провести традиційний перепис замість електронного - експерти

Україні варто провести традиційний перепис замість електронного - експерти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль доручив секретаріату Кабміну невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ, є поранені

По Краматорську завдано удару, є жертви – мер

Українська армія завдала удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту у Херсоні

ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує ратифікувати угоди з Туреччиною, що дозволять побудувати в Україні завод із виробництва Bayraktar

Ексгенпрокурора Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

Шмигаль доручив секретаріату Кабміну невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ

Глави МЗС України та Естонії домовилися працювати над посиленням санкцій ЄС, прискоренням постачання важких озброєнь та забезпеченням відповідальності для РФ

Голова Миколаївської ОВА роз'яснив процедуру отримання винагороди за інформацію про ворожих корегувальників вогню

Російські окупанти захопили їдальню на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили їдальню на Запорізькій АЕС

У Краматорську після обстрілу виникла пожежа у п'ятиповерховому будинку, п'ятьох осіб госпіталізовано - ДСНС

РФ вдалася до ядерного тероризму у дні окупації Чорнобильської зони - СБУ

54 особи, які постраждали від ракетного удару окупантів по Вінниці, все ще в лікарнях, вісім із них у тяжкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА