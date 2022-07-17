Події

12:03 17.07.2022

Українські хори "Дзвіночок" та "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва заспівали разом з The Rolling Stones у Відні

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Українські хори "Дзвіночок" та "Вогник" Київського Палацу дітей та юнацтва заспівали разом з The Rolling Stones у Відні

Українські хори "Дзвіночок" і "Вогник" у Відні заспівали пісню "You Can't Always Get What You Want" разом з учасниками англійської групи "The Rolling Stones", повідомив соліст групи Мік Джаггер.

 

"У нас був чудовий вечір! Дякуємо Відню і окреме дякую українським хорам - "Вогник" і "Дзвіночок", які приєдналися до нас на You Can't Always Get What You Want сьогодні!" - написав Джаггер у Фейсбуці.

Під час концерту "The Rolling Stones" він також закликав весь світ допомогти Україні в боротьбі з російською агресією і зробити життя всіх українських дітей безпечним і щасливим.

Теги: #концерт #джаггер_мик #дзвіночок #вогник

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