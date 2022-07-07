Прокуратура розпочала розслідування за фактами загибелі трьох та поранення п'ятьох мирних жителів у результаті обстрілу Харкова у четвер

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами обстрілу російськими військами Харкова з використанням РСЗВ.

"За даними слідства, 7 липня 2022 року близько 17:30 військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. В результаті обстрілу встановлено загибель трьох мирних жителів і поранення п'ятьох. Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються", - повідомляє Офіс генерального прокурора у телеграм-каналі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.