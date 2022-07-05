Українка Марина В'язовська отримала найпрестижнішу математичну нагороду

Міжнародний математичний союз присудив українці Марині В'язовській Найпрестижнішу математичну нагороду — медаль Філдса — за розв'язок задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі, передає nauka.ua з посиланням на YouTube-канал ММС.

Математикиня довела, що решітка Е₈ є найщільнішим способом пакування однакових сфер у восьми вимірах, а також зробила внесок розв'язок пов'язаних задач та задач з інтерполяції в аналізі Фур'є. Нагороду вручили на Міжнародному математичному конгресі у Гельсінки. Трансляція церемонії доступна на YouTube-каналі Міжнародного математичного союзу.