Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста, бо він написаний кров'ю українських дітей

РФ назавжди закріпила за собою статус держави-терориста, яка вбиває мирних людей, зокрема дітей, вважає голова Одеської ОВА Максим Марченко.

У своєму відеозверненні у п'ятницю Марченко повідомив, що в результаті нічного обстрілу смт Сергіївка російськими окупантами у населеному пункті загинула 21 особа, зокрема 12-річна дитина, госпіталізовано 28 осіб, серед них 5 дітей, з яких двоє – у тяжкому стані. Ударом було зруйновано багатоповерховий будинок і базу відпочинку.

"Вироди, які запускали ракети по мирному селищу, лише підтвердили, що кінцева мета росії - це геноцид українського народу", - зазначив він.

Голова Одеської ОВА спростував повідомлення російської влади про нібито завдання ракетного удару по військових цілях у регіоні, зазначивши, що у зазначеному районі відсутні склади з боєприпасами та інші військові об'єкти.

"Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста, тому що він написаний кров'ю наших дітей. Ми помстимося за кожного нашого загиблого та пораненого. Смерть ворогам", - підсумував Марченко.

У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов також заявив, що дії російських окупантів, які обстрілюють цивільні об'єкти в Україні, є тероризмом.

"Я вважаю, що росіяни цілеспрямовано випустили ракети по цивільній інфраструктурі, а отже це - навмисний теракт", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю журналісту Radio BBC, уривок якого публікує пресслужба Одеської міськради.