ППО збила над Одеською областю російську ракету

Українські сили протиповітряної оборони в середу збили ракету, випущену російськими окупантами по території Одеської області, повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Марченко.

"Ворог намагався завдати ракетного удару по одному з районів області. Ракету було збито нашими підрозділами протиповітряної оборони", - сказав Марченко у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі.

Він зазначив, що у середу ракетних обстрілів, окрім Одеської, зазнали також Миколаївська, Донецька, Луганська та Харківська області України. "Постраждало багато людей, зруйновано багато об'єктів інфраструктури", - зазначив Марченко, не уточнивши, чи йдеться про постраждалих та руйнування безпосередньо на Одещині.